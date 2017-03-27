Премьер Ирана в Москве договаривается о вооружении и инвестициях в энергетику

Премьер-министр Ирана Хассан Роугани пребывает в Москве для переговоров с российскими должностными лицами. Целью этих переговоров является усиление отношений между двумя странами.

27 марта Роугани встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Во вторник, 28 марта, как ожидается, состоится встреча иранского премьера с президентом России Владимиром Путиным.

Этот визит, вероятнее всего, является последним зарубежным визитом Хассана Роугани перед президентскими выборами в Иране, запланированными на 19 мая.

«Хочу выразить уверенность, что Ваш визит откроет новую страницу российско-иранского сотрудничества», – заявил Медведев на совместной с Роугани пресс-конференции.

Во время переговоров стороны должны обсудить поставки российского вооружения Тегерану и российские инвестиции в иранский энергетический сектор.

Отношения между Ираном и США обострились после проведения Тегераном испытаний баллистических ракет в январе этого года.