Российский «Сбербанк» сообщил о продаже своих филиалов в Украине

Российский «Сбербанк» 27 марта сообщил о заключении договора о продаже ПАО «Сбербанк» (Украина), говорится на сайте финучреждения.

«Консорциум инвесторов приобретает 100% акций ОАО «Сбербанк» (Украина), которое является дочерним банком ОАО «Сбербанк». В консорциум войдут «Норвик Банк» (Латвия) и белорусская частная компания. Соответствующий юридически обязывающий договор подписан сегодня (27 марта – КР). Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после получения одобрений сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину», – говорится в сообщении.

Российский «Сбербанк» также сообщил, что его дочерний банк в Украине имеет достаточно средств для выполнения обязательств перед частными и корпоративными клиентами.

«Надеемся, что решение о продаже нашего дочернего банка будет способствовать разблокированию его офисов и восстановлению нормальной работы, что позволит клиентам банка продолжить беспрепятственно пользоваться услугами», – добавили в администрации банка.

В то же время, как говорится на сайте Norvik Banka, мажоритарным акционером нового консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев и белорусская компания, принадлежит ему.

«Мы поддерживаем европейский выбор Украины и верим, что своей работой сможем способствовать будущему экономическому росту страны. Развитая сеть отделений приобретенного банка и профессионализм команды станут надежным фундаментом для долгосрочных инициатив развития. Украинская экономика прошла низшую точку кризиса и мы верим в будущее экономический рост и потенциал этой страны», – сообщил председатель правления банка Оливер Брамуелл.

Norvik Banka, согласно данным официального сайта, занимает седьмое место в Латвии по величине активов. Его главный акционер – гражданин Великобритании Григорий Гусельников, владелец «Вятка-банка» и бывший президент «Бинбанка».

Национальный банк по решению Совета национальной безопасности и обороны применил от 23 марта санкции в отношении дочерних компаний российских государственных банков, работающих в Украине. Согласно решению, санкции сроком на один год будут применены к публичному акционерному обществу «Сбербанк», ОАО «Виесте Банк», ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ОАО «ВТБ Банк», ОАО «БМ Банк».

Причиной введения санкций стало то, что материнские структуры этих банков в России начали признавать незаконные «документы», выданные неподконтрольными Украины самовольно созданными органами на оккупированных частях Донбасса.

После этого решения стало известно, что крупнейший в России коммерческий банк «Сбербанк», подконтрольный государству, рассматривает варианты скорейшего выхода из украинского рынка.

Перед введением этих санкций в Украину активисты, в частности представители «Национального корпуса», требовали прекращения деятельности российских банков в Украине.