Объездной путь в Севастополь будет частично перекрыт два дня

Из-за ремонта объездной дороги через село Поворотное, который организован для преодоления обвалившегося участка трассы Севастополь – Бахчисарай – Симферополь, 28 и 29 марта с 10 до 17 часов будет перекрыто движение. Полностью завершить ремонт участка для объезда в подконтрольном Кремлю правительстве Севастополя обещают до 5 апреля, об этом идет речь в сообщении на сайте нынешнего правительства города.

«Дожди не позволили в полном объеме приступить к ремонту, но подготовительные работы велись: завезено около 400 тонн щебня для укрепления обочин, вывезены вырубленные деревья. С завтрашнего дня дорожные службы войдут в активную фазу выполнения работ», – цитирует пресс-служба российского правительства директора Департамента транспорта и развития дорожно- транспортной инфраструктуры Игоря Титова.

На аварийном участке трассы Севастополь-Симферополь, поврежденной оползнем, до 15 апреля планируют вывезти демонтированный асфальтовый слой.

На трассе Севастополь-Бахчисарай-Симферополь с вечера 9 марта ограничили движение в связи с оползнем, который разрушил участок дороги. На трассе начали проводить срочные ремонтные работы, участок дороги продолжает разрушаться.