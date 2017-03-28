Сенат США завершил дебаты по вступлению Черногории в НАТО, проголосовав «за»

Сенат США проголосовал подавляющим большинством голосов за то, что принять заявку Черногории на вступление страны в НАТО, открыв таким образом балканской стране дорогу в военный альянс. 27 марта 97 сенаторов проголосовали за завершение дебатов и разрешение для голосования в конце этой недели о ратификации членства Черногории в НАТО.

Только два голоса против выразили сенаторы-республиканцы Рэнд Пол и Майк Ли.

Окончательное голосование будет происходить в верхней палате Конгресса США. Как только это произойдет, Испания останется единственной страной в альянсе из 28-ми членов, которая должна одобрить просьбу Черногории относительно официального членства.

Поддержка США о намерении Черногории вступить в альянс оказалась довольно мощной, хотя некоторые наблюдатели предполагали, что лояльная риторика президента Дональда Трампа по России может привести к ослаблению поддержки расширения НАТО.

Эксперты утверждают, что членство Черногории в НАТО приблизит страну к политическим и экономическим структурам Европы, а также усилит раздражение со стороны Москвы, которая выступает против расширения альянса.