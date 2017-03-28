На ремонт общежитий Крыму не хватает 1,5 миллиарда рублей

Сумма в 1,5 миллиарда рублей (более 26 миллионов долларов) необходима Крыму для реконструкции общежитий, об этом заявляет председатель подконтрольного Кремлю комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Леонид Бабашов.

«Приватизировать здания в статусе общежитий невозможно согласно нормам федерального законодательства, а для перевода в статус жилых домов необходимо их перестраивать в соответствии с определенными нормативами. Речь идет о ремонте крыш, фасадов, отопления, внутридомовых помещений, подвалов, фундамента, отмостков этих зданий», – говорит крымский чиновник.

Бабашов добавил, что всего в Крыму насчитывается 443 общежития, 63 из которых – частной формы собственности.

С ноября 2016 года на полуострове сообщают о начале ремонтных работ в 137 общежитиях.

Ранее в подконтрольном России правительстве Крыма сообщали, что на территории полуострова продолжается инвентаризация многоквартирного жилищного фонда, передача жилых помещений, общежитий в муниципальную собственность, постановка жилищного фонда на кадастровый учет.

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов поручил разработать механизм передачи жилья в собственность крымчан.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».