В ООН обсуждают глобальный запрет ядерного оружия

Более 100 стран мира 27 марта начали переговоры в ООН о вероятном глобальном запрете ядерного оружия, впрочем представители стран-лидеров бойкотировали это совещание.

Присутствующие пытаются договориться о запрете ядерных испытаний, который имел бы юридическую силу. В то же время Соединенные Штаты, Россия, Китай и другие страны, которые ядерным оружием обладают, от участия в переговорах отказались.

Верховный представитель ООН по вопросам разоружения Ким Вон Су сообщил, что во время переговоров участники заявили, что «потребность прогресса в области ядерного разоружения нечасто была столь актуальна, как сегодня».

Вашингтон заявил, что запрет не будет работать, а международное сообщество должно принять более постепенный подход в этом вопросе.

Посол США в ООН Никки Хейли перед началом переговоров заявила, что запрет приведет к разоружению стран, «которые пытаются сохранить мир и безопасность», в то время как «плохие актеры» не подпишутся на это или проигнорируют.

Хейли напомнила, что Соединенные Штаты сократили свой ядерный арсенал на 85 процентов, в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия, который вступил в силу в 1970 году.

В прошлом году Северная Корея провела два ядерных испытания. Пхеньян и дальше продолжает испытывать баллистические ракеты в нарушение резолюций ООН.

Австрия, Ирландия, Мексика, Бразилия, Южная Африка и Швеция возглавляют дипломатические усилия по запрещению ядерного оружия. Сторонники глобального запрета говорят, что угроза ядерной катастрофы усиливается из-за напряженности, вызванной ядерной программой Северной Кореи и непредсказуемостью новой администрации в Вашингтоне. Они указывают на такие достижения как запрет противопехотных наземных мин в 1997 году и кассетных бомб в 2008-м. Противники же запрета настаивают на постепенном разоружении.