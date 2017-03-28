Неизвестные совершили нападение на журналистов Российской службы Радио Свобода

В Краснодарском крае (Россия) неизвестные совершили нападение на корреспондентов Радио Свобода Сергея Хазова-Кассиа и Андрея Костянова. Это произошло утром во вторник у входа в отель, где остановились журналисты. Об этом они сообщили на странице в Фейсбуке.

«Приехали снимать фермерский марш, которого нет. Прямо у отеля налетели молодчики в масках, избили – газовые баллончики, вот это все. Компьютер, камера и рюкзак из Буэнос Айреса пошли с ними», – сообщил Хазов-Кассиа.

Он разместил фотографию, на которой видны признаки побоев. По его словам, злоумышленники приехали на микроавтобусе, который оставлен возле отеля.

«Ждем полицию, но она не едет», – написал журналист.

Журналисты работали в городе Кропоткин над репортажем о фермерском марше. По их словам, утром полицейские приезжали в отель, чтобы проверить есть ли журналисты Хазов-Кассиа и Костянов в забронированном номере.

Комментариев от правоохранительных органов России относительно инцидента пока нет.