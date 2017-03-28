Визит в Москву кандидата на пост президента Франции Марин Ле Пен имеет символическое значение, поскольку она очень долго добивалась поддержки Кремля, а фавориткой России на предстоящих выборах стала лишь из-за того, что другой кандидат Франсуа Фийон попал в скандал и его рейтинг снизился. Об этом в утреннем эфире Радио Крым. Реалии говорил международный обозреватель издания Liga.net Георгий Эрман.

«Публичной встречи с Владимиром Путиным, где она (Марин Ле Пен – КР) могла позировать на телекамеры, она добивалась много лет. Для нее эта встреча означает, что Кремль делает ставку именно на нее. Потому что рейтинг Франсуа Фийона, главного правого кандидата, после ряда скандалов, в которых он оказался замешан в связи с фиктивным трудоустройством жены, и дела, которое сейчас расследуется французской прокуратурой, ушел вниз. И сейчас Фийон может быть даже не третьим», – сказал он.

Президент России Владимир Путин встретился с ультраправым кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен в Кремле. В ходе встречи 24 марта Путин отметил, что Россия не стремится повлиять на будущие выборы во Франции.

Лидер крайне правого Национального фронта Марин Ле Пен ранее заявляла, что аннексия Крыма Россией не была незаконной. В интервью французским телеканалам RMC и BFMTV она, в частности, отметила, что «не видит никаких оснований ставить под сомнение референдум», который прошел на полуострове в 2014 году. А на вопрос, считает ли она Крым частью России, Ле Пен ответила: «Да».