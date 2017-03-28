Мусульмане из Крыма на книжной выставке в Киеве раздали около ста Коранов

Представители «Ассоциации Мусульман Украины» (АМУ создана верующими, выехавшими из Крыма после аннексии), на одиннадцатой книжной выставке-ярмарке «Медвін» в Киеве раздали около ста экземпляров перевода смыслов Корана на украинский и на русский языки. Об этом Крым.Реалии рассказал руководитель АМУ Сулейман (Элимдар) Хайруллаев.

«Выставка прошла очень позитивно, желающим дарили Коран, а также отвечали на вопросы, возникающие у гостей выставки», – сказал глава АМУ.

Хайруллаев добавил, что особенностью нынешней выставки стала презентация четвертого издания перевода смыслов Корана на украинский язык Михаила Якубовича, изданного АМУ. Также был представлен перевод смыслов Корана Абу Аделя на русский язык.

Тираж четвертого издания перевода смыслов Корана на украинский язык составляет 4 тысячи экземпляров, он вышел в киевском издательстве «Дніпро». Перевод смыслов издан АМУ для бесплатного распространения среди верующих и тех, кто интересуется исламом.

АМУ была создана в 2014 году мусульманами, выехавшими из Крыма после аннексии, а также мусульманами из других регионов Украины. Возглавляет эту общественную организацию с момента ее основания в 2014 году Сулейман Хайруллаев. Он также является главой Совета улемов (ученых) Духовного управления мусульман Крыма, созданного в ноябре 2016 года в Киеве мусульманами-переселенцами с аннексированного Россией полуострова.