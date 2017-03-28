На «Чонгаре» с начала года насчитали 129 человек, незаконно посетивших Крым

Пограничники Бердянского отряда ГПС Украины выявили с начала года на контрольном пункте пропуска «Чонгар» 129 человек, которые незаконно въехали на территорию аннексированного Крыма. Об этом сообщают на сайте Херсонской областной государственной администрации со ссылкой на пресс-службу украинского погранведомства.

«Только с начала года военнослужащие на админгранице с временно оккупированным Крымом выявили 129 человек, которые прибыли в Украину через недействительные пункты пропуска на территории аннексированного Крыма. В обязательном порядке на правонарушителей пограничники составляли админпротоколы и всем иностранцам запретили посещать территорию Украины сроком на 3 года», – говорится в сообщении.

В погранведомстве также призвали желающих посетить полуостров заблаговременно готовить документы для путешествия и напомнили, что все пункты пропуска, действующие на территории Крыма, временно закрыты.

«Граждане, которые собираются посетить оккупированную территорию, должны идти к ней только через материковую часть (через контрольные пункты въезда-выезда «Каланчак», «Чаплинка», «Чонгар»). В других случаях следование через закрытые пункты пропуска является нарушением», – отметили в ведомстве.

Пограничники Херсонского отряда Госпогранслужбы Украины 20 марта не пропустили в Украину двоих граждан Сирии и запретили им въезд в страну на 3 года из-за незаконного пребывания на территории аннексированного Крыма.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».