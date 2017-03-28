Бороться с туберкулезом в Крыму намерены листовками и интервью

С 24 марта по 24 апреля в Крыму проводится месячник по профилактике туберкулеза. Основная его задача – информировать граждан о заболевании, указывают в подконтрольном Кремлю правительстве Крыма.

«Мероприятия включают интервью с нашими специалистами в СМИ, проведение пресс-конференции, семинаров и занятий в школах, распространение листовок «Внимание! Туберкулез», – цитирует пресс-служба ведомства российского заместителя министра здравоохранения Крыма Антона Шаклунова.

Он отметил, что единственный метод раннего выявления туберкулеза – флюорографическое обследование. Согласно планам нынешнего министерства, в районах Крыма будет работать передвижной флюорограф.

«Минздрав подчеркивает, что флюорографическое обследование необходимо проходить ежегодно. Для этого необходимо получить направление от участкового терапевта в поликлинике по месту жительства или пройти его в рамках диспансеризации», – говорится в сообщении министерства.

Накануне в Крыму сообщили о снижении уровня заболеваемости туберкулезом на 10,1%.

В 2016 году от туберкулеза на полуострове умерли 243 человека.

В сентябре 2016 года главный внештатный специалист-фтизиатр крымского министерства здравоохранения, подконтрольного Москве, Лилия Мамотенко утверждала, что показатели по заболеваемости туберкулеззом в Крыму продолжают оставаться на высоком уровне, на полуострове отмечается рост распространения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью и туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией.