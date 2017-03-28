Суд оставил без изменений срок ареста фигуранта «дела крымских диверсантов»

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма не удовлетворил жалобу защиты на продление ареста фигуранту «дела крымских диверсантов» Редвану Сулейманову. Об этом 28 марта в Фейсбуке написал его адвокат Эмиль Курбединов.

«Тем временем, потихоньку доходят письма поддержки. Вот одно из них, от друзей в Европейском парламенте. Рассмотрение уголовного дела по существу обвинения назначили на 31 марта 2017 в 12 часов в Железнодорожном районном суде Симферополя», – добавил адвокат.

Фигуранту «дела крымских диверсантов» Редвану Сулейманову подконтрольный Кремлю Киевский районный суд в Крыму продлил арест 20 марта 2017 года.

В конце декабря 2016 года сообщалось, что задержанному летом в Крыму Сулемайнову продлили арест до конца января 2017 года.

Обвиняемый в участии в «украинской диверсионной группе» Редван Сулейманов находится под арестом в Симферопольском Следственном изоляторе, по его делу идет следствие.

Российские СМИ со ссылкой на ФСБ сообщали, что Редвана Сулейманова задержали 30 июля на территории аэропорта Симферополя. 12 августа Федеральная служба безопасности разослала по российским медиа видео допроса Сулейманова, где тот дает признательные показания. Задержанный говорит, что в октябре 2015 года в Запорожье его завербовала украинская разведка. По словам Сулейманова, вначале в его задачу входил сбор информации о перемещении военной техники, а позже якобы поставили задачу найти на симферопольском вокзале и аэропорту место для закладки взрывных устройств.

ФСБ России 10 августа сообщила, что в ночь на 7 августа в Крыму задержали группу «украинских диверсантов», которые якобы готовили теракты на полуострове. Этому предшествовало трехдневные блокировки российскими пограничниками подконтрольных им крымских пунктов въезда и выезда на административной границе с оккупированным полуостровом.

Власти Украины отрицают обвинения Москвы и назвали их «провокацией» российских спецслужб.