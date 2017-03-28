Прокуратура Автономной Республики Крым совместно с СБУ 27 марта провела обыск в киевском офисе бывшего депутата Севастопольского городского совета, которого подозревают в совершении государственной измены. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Во время проведения обыска обнаружено и изъято заявление на передачу корпоративных прав предприятий жителю города Севастополь, что удостоверено нотариусом Гейдой Ю.Ю, которая незаконно осуществляет свою деятельность на территории полуострова Крым. Прокуратурой АР Крым изучаются изъятые материалы и впоследствии будет предоставлена дополнительная правовая оценка незаконным действиям бывшего депутата Севастопольского горсовета», – говорится в сообщении.

Из документа, приобщенного к сообщению, видно, что речь идет о бывшем депутате Севастопольского городского совета Илье Журавлеве. Сейчас он является депутатом от фракции ЛДПР в подконтрольном Кремлю парламенте аннексированного Севастополя.

Комментариев Ильи Журавлева по поводу обыска пока нет.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».