В Севастопольском дельфинарии не подтвердили дату открытия сезона

В Севастопольском дельфинарии не подтверждают дату открытия сезона, названную накануне подконтрольным Кремлю руководством города. В дельфинарии говорят, что не знают, когда начнутся представления, но тренировки с дельфинами и морскими котиками проходят каждый день. Об этом Крым.Реалии рассказала пресс-секретарь организации Маргарита Козунова.

«Достигнута договоренность между арендатором территории, на которой расположен дельфинарий, и дельфинарием, собственно, «Биологической станцией». Логично предположить, что сезон начнется как обычно, а обычно он начинается в конце апреля», – прокомментировала Козунова.

Она также добавила, что сейчас в дельфинарии проводятся ремонтные работы.

Накануне в подконтрольном Кремлю правительстве Севастополя сообщили, что открытие сезона в дельфинарии планируется на 29 апреля.

Руководство Севастопольского дельфинария заявляло о возможном закрытии учреждения из-за «претензий властей города к имуществу и территории».

Сотрудники Севастопольского дельфинария в Артбухте в начале ноября прошлого года сообщали о продаже белухи по кличке Василиса. Так предприятие пыталось покрыть расходы на пропитание для остальных питомцев. В дельфинарии заявляли, что руководители государственного унитарного предприятия «Центр эффективного использования собственности города» не перечислили деньги, заработанные дельфинарием в сезон, соответственно средств для содержания питомцев не осталось. Позже ситуация частично нормализовалась, однако в дельфинарии регулярно сообщают про наличие проблем с питанием для животных.