В Севастопольском дельфинарии сообщают о закупке некачественной рыбы

Для дельфинария в Севастополе госпредприятие-посредник «Центр эффективного использования собственности города» производит закупку некачественной рыбы. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщила пресс-секретарь дельфинария Маргарита Козунова.

«Поскольку у нас заключен договор с этим ГУПом, то они объявляют конкурс и по этому конкурсу закупают рыбу. Но тут есть проблема, по конкурсу они выбирают того, кто продает дешевле всего эту рыбу. А если она самая дешевая – она самая плохая. К сожалению, ту рыбу, которую закупает нам ГУП, зачастую нельзя давать животным, это некачественная, перемороженная много раз рыба», – рассказала Козунова.

Она также добавила, что для достижения эффективности в закупках рыбы во время конкурса должны присутствовать представители дельфинария.

В открытых источниках позиция предприятия «Центр эффективного использования собственности города» по данному вопросу не представлена.

В январе стало известно, что предприятие, согласно заключенному договору с Севастопольским дельфинарием, обеспечило питание для питомцев. Однако выделенные средства покрывают лишь часть потребностей дельфинария.

Сотрудники Севастопольского дельфинария в Артбухте в начале ноября сообщали о продаже белухи по кличке Василиса. Таким образом предприятие пыталось покрыть расходы на питание для питомцев. На тот момент в дельфинарии заявляли, что руководители государственного унитарного предприятия «Центр эффективного использования собственности города» не перечислили деньги, заработанные дельфинарием в сезон, соответственно средств для содержания питомцев не оставалось.