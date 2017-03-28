С набережной выгоняют аттракционы ради фастфуда – предприниматели Ялты

Подконтрольные Кремлю городские власти Ялты предписывают очистить площадь перед зданием бывшего McDonald’s на городской набережной. Сейчас на этом месте установлены развлекательные аттракционы. Как предполагают местные предприниматели, действия российских властей города продиктованы тем, что у здания появился новый собственник и там планируется открытие российского фастфуда.

Как рассказал Крым.Реалии один из предпринимателей, российская администрация Ялты обязала демонтировать и вывезти аттракционы до конца марта 2017 года. При этом чиновники не предложили альтернативного места для размещения развлечений.

«Аттракционы закрывают вид на здание бывшего McDonald’s, газон тоже принадлежит владельцам здания. Ранее нас «выдавили» из района Стелы городам-побратимам, собрав всех возле McDonald’s, мотивируя это благоустройством набережной. Теперь нас просто выгоняют», – говорит предприниматель.

Глава подконтрольной Кремлю администрации Ялты Андрей Ростенко подтверждал, что у здания ресторана появились новые собственники, которые приобрели его согласно российскому законодательству и откроют там фастфуд.

Какая именно из российских сетей зайдет в Ялту вместо McDonald’s, нынешние власти города пока не сообщают.

При этом российская сеть быстрого питания «РусБургер» заявила, что уходит из Крыма и не будет открывать ресторан в Симферополе.

В крымских СМИ была информация, что в помещении McDonald’s планировалось открыть бургерную от российского исполнителя Тимати.

В октябре российский бизнесмен Александр Лебедев сообщил о запуске нового проекта по созданию в аннексированном Крыму крупной сети кафе здоровой еды «Петрушка».

Крымские рестораны McDonald's были закрыты 3 апреля 2014 года «по производственным причинам». Сотрудникам было предложено перейти на работу в другие украинские города.