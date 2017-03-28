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Еще один свидетель не подтвердил вины Чийгоза в суде – Полозов

Ахтем Чийгоз, архивное фото

Ахтем Чийгоз, архивное фото

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Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма на очередном заседании по делу заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза 28 марта допросил свидетеля защиты Сейрана Эгамбердиева. Свидетель рассказал свою версию событий 25 и 26 февраля 2014 года и не подтвердил вины Чийгоза. Об этом после заседания рассказал адвокат Чийгоза Николай Полозов.

«Там (во внутреннем дворе Верховного Совета Крыма – КР) он видел Ахтема Чийгоза, который не совершал никаких жестов, не давал никаких команд и указаний. Кроме того, за весь день нахождения на митинге к нему никто не подходил с какими-либо командами, приказами или призывами от кого-либо», – отметил Полозов.

По словам адвоката, свидетель также рассказал о том, как сотрудники милиции покинули внутренний двор здания, после чего началась давка.

«Он видел, как со стороны пророссийских митингующих в сторону украинских кидали стеклянные бутылки, пластиковые бутылки. При этом, он отметил, что никто из проукраинских митингующих заранее не готовил какие-либо предметы для применения насилия: палки, арматуры, черенки от лопаты и тому подобное», – добавил Полозов.

Продолжение слушаний запланировано на среду, 28 марта.

Ранее Верховный суд Крыма продлил арест Ахтему Чийгозу на три месяца, до 8 июля.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

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