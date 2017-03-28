Еще один свидетель не подтвердил вины Чийгоза в суде – Полозов

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма на очередном заседании по делу заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза 28 марта допросил свидетеля защиты Сейрана Эгамбердиева. Свидетель рассказал свою версию событий 25 и 26 февраля 2014 года и не подтвердил вины Чийгоза. Об этом после заседания рассказал адвокат Чийгоза Николай Полозов.

«Там (во внутреннем дворе Верховного Совета Крыма – КР) он видел Ахтема Чийгоза, который не совершал никаких жестов, не давал никаких команд и указаний. Кроме того, за весь день нахождения на митинге к нему никто не подходил с какими-либо командами, приказами или призывами от кого-либо», – отметил Полозов.

По словам адвоката, свидетель также рассказал о том, как сотрудники милиции покинули внутренний двор здания, после чего началась давка.

«Он видел, как со стороны пророссийских митингующих в сторону украинских кидали стеклянные бутылки, пластиковые бутылки. При этом, он отметил, что никто из проукраинских митингующих заранее не готовил какие-либо предметы для применения насилия: палки, арматуры, черенки от лопаты и тому подобное», – добавил Полозов.

Продолжение слушаний запланировано на среду, 28 марта.

Ранее Верховный суд Крыма продлил арест Ахтему Чийгозу на три месяца, до 8 июля.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.