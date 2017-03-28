Технику, украденную у журналистов российской редакции Радио Свобода, вернули в гостиницу

Большая часть оборудования, украденного у корреспондентов российской редакции Радио Свобода Сергея Хазова-Кассиа и Андрея Костянова, которых во вторник утром 28 марта избили и ограбили в Кропоткине Краснодарского края России, возвращена в гостиницу, где они остановились.

Журналисты сообщили, что не знают, кто это сделал. Когда они давали показания в полиции, один из следователей вызвал их для осмотра места преступления. В номере, где остановился Костянов, обнаружилась коробка, в которой оказались камера, компьютер и другая техника, говорят журналисты.

Сотрудники гостиницы настаивают, что не видели посторонних и не знают, кто мог пронести вещи в номер. Хазов-Кассиа подчеркивает, что гостиница маленькая и что мимо стойки регистрации постояльцев невозможно пройти незамеченным.

Ранее сотрудники полиции сообщили корреспондентам, что записи с камер видеонаблюдения вокруг гостиницы, около которой произошло нападение, не сохранились.

Нападение на корреспондентов Радио Свобода, которые приехали в Кропоткин освещать протесты фермеров, произошло во вторник утром. На выходе из гостиницы их избили неизвестные в масках. Они похитили компьютер, съемочное оборудование и личные вещи журналистов и скрылись на микроавтобусе. Несмотря на то что Хазов-Кассиа успел сфотографировать автомобиль, полицейские заявляют, что все еще не смогли его обнаружить.

Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Томас Кент назвал неприемлемым «разбойное нападение» на журналистов и потребовал расследовать инцидент с акцентом на роль местной полиции.