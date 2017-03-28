Крымские абитуриенты смогут поступать в ВУЗы материковой Украины без ВНО и аттестата

Абитуриенты из аннексированного Крыма смогут поступать в ВУЗы на материковой части Украины без сертификата Внешнего независимо оценивания (ВНО), украинского аттестата и паспорта. Это предусмотрено упрощенной процедурой поступления, разработанной на 2017 год. Об этом сообщается в инструкции, разработанной для крымских школьников.

Так, крымские выпускники смогут с 19 июня по 30 сентября обратится в образовательные центры «Крым-Украина» на материке.

«Чтобы поступить в ВУЗ по упрощенной процедуре, необходимо: 1. Выбрать образовательный центр «Крым – Украина» (перечень университетов, на базе которых в 2016 году функционировали центры, их адреса и контактные данные можно найти на сайте dostupnaosvita.com.ua); 2. Лично подать заявление с 19 июня; 3. Заполнить образовательную декларацию; 4. Сдать два экзамена государственной итоговой аттестации: украинский язык и история Украины и один вступительный экзамен (устанавливает высшее учебное заведение). Для поступления на специальности, для которых предусмотрено проведение творческого конкурса, вместо вступительного экзамена проводится соответствующий творческий конкурс», – сказано в инструкции для крымских абитуриентов.

Такие абитуриенты получат в общеобразовательном учебном заведении, входящем в выбранный образовательный центр, временную справку. В течение трех месяцев ее должны заменить документом об образовании государственного образца – аттестатом или свидетельством.

Крымчане также могут пройти обычную процедуру ВНО и, в таком случае, поступать в любой ВУЗ Украины. Основная сессия ВНО-2017 продлится с 23 мая по 16 июня, дополнительная – с 3 по 12 июля.

С 2016 года поступить в вузы на материке могут не только крымчане, окончившие общеобразовательные школы на материковой Украине экстерном, но и получившие среднее образование в Крыму. Для этого Министерство образования и науки открыло 12 образовательных центров «Крым – Украина», где крымские абитуриенты могут поступить в украинские вузы без сдачи Внешнего независимого оценивания (ВНО).