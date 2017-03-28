В двенадцати ВУЗах на материковой Украине установили квоты для крымчан в 20%

В 2017 году для абитуриентов из аннексированного Крыма установлены квоты на обучение на бюджете в 12-ти ВУЗах на материковой Украине, на базе которых функционируют образовательные центры «Крым – Украина». Это предусмотрено упрощенной процедурой поступления для крымчан, разработанный на 2017 год, сообщается на сайте проекта «Доступное образование».​

«Эти квоты устанавливаются министерством образования и науки Украины для уполномоченных высших учебных заведений в пределах двадцати процентов (но не менее одного места) от максимального (общего) объема государственного заказа по открытым и закрытым конкурсным предложениям и обнародуются одновременно с объявлением максимального (общего) объема государственного заказа», – сказано в указе МОН Украины.

В 2016 году в высшие учебные заведения материковой Украины через образовательные центры «Крым – Украина» поступили 153 абитуриента из аннексированных Крыма и Севастополя.

В 2017 году абитуриенты из аннексированного Крыма также смогут поступать в ВУЗы на материковой Украине по упрощенной системе. Для этого им необходимо с 19 июня по 30 сентября обратится в образовательные центры «Крым – Украина». Их список можно найти здесь.

С 2016 года поступить в вузы на материке могут не только крымчане, окончившие общеобразовательные школы на материковой Украине экстерном, но и получившие среднее образование в Крыму. Для этого Министерство образования и науки открыло 12 образовательных центров «Крым – Украина», где крымские абитуриенты могут поступить в украинские вузы без сдачи Внешнего независимого оценивания (ВНО).