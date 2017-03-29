На дорогах Севастополя обещают нанести разметку к 1 мая

Глава подконтрольного Кремлю правительства Севастополя Дмитрий Овсянников 28 марта поставил задачу перед дорожными службами нанести разметку на главных городских дорогах до 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

«Из-за погодных условий дорожные службы отстали от графика, но рассчитываю, что используя разметочные комплексы «Севавтодора» и привлекая дополнительных подрядчиков, они выполнят намеченные планы», – пояснил Овсянников.

В ведомстве сообщают, что контроль за ходом работ осуществляется с привлечением активистов-общественников проекта «Дорожный контроль-Севастополь».

«На тех участках, где нанесена новая разметка, имеются светоотражающие элементы, чего не делалось ранее. Также хочу отметить, что ширина линии составляет от 10 см до 15 см, а в прошлом году – менее 10 см, что не соответствовало требованиям ГОСТа», – прокомментировал ход работ лидер местного «Дорожного контроля» Максим Мишин.

Дмитрий Овсянников также поручил совместно с дорожной инспекцией пересмотреть разметку на наиболее аварийных участках города, отметили в пресс-службе.

В Севастополе около 60% автодорог находятся «в состоянии аварийной ямочности». Об этом в начале 2017 года на аппаратном совещании в подконтрольном Кремлю правительстве Севастополя сообщил и. о. директора департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Игорь Титов.