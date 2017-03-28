Эксперт: Крым превратился в плацдарм для вербовки в ФСБ

Аннексированный Россией Крым стал удобным плацдармом для ФСБ в плане вербовки местных жителей и подготовки диверсантов. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сообщил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

«Это абсолютно удобное место с точки зрения наличия массы людей, которые готовы выполнять эти задачи. Мотивация у этих людей такая, что они готовы служить России. Показать, насколько они теперь не любят Украину, а готовы служить Владимиру Путину и Кремлю. Именно Крым отличается очень комфортным местом для работы спецслужб, отбора кадров. В этих местах абсолютно точно существуют места для подготовки и диверсантов, и агентов, которые могут работать на ФСБ, на военную разведку на разных уровнях», – сказал Самусь.

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По мнению военного эксперта, в аннексированном Крыму осуществляется подготовка диверсантов различных уровней.

«Скорее всего, оперативного уровня и тактического. Для совершения определенных террористических актов, а оперативный уровень более высокий. На уровне внедриться в какую-то силовую структуру и законспирироваться для того, чтобы при необходимости совершить какие-то действия», – подчеркнул Самусь.

Российские спецслужбы вербуют жителей аннексированного Крыма. Наибольший интерес у ФСБ вызывают крымские татары. Об этом говорится в документальном фильме, который снял телеканал АТР совместно со службой контрразведки Украины. Сотрудники ФСБ начали работать с крымскими татарами еще задолго до событий 2014 года, и некоторых из них силовикам удалось завербовать, сообщил один из сотрудников контрразведки СБУ в фильме.

В 2015 году заместитель главы СБУ Михаил Глуговский утверждал, что Россия занимается подготовкой диверсантов на оккупированных территориях.

В конце января 2017 года украинский депутат Антон Геращенко сообщил, что российские силовики подготовили группу из 50 граждан Украины, для осуществления диверсий и терактов в стране.