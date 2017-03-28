ФСБ в Крыму готовит диверсантов на базе советских специальных центров – Маломуж

Федеральная служба безопасности России использует для подготовки диверсантов в аннексированном Крыму специальные центры времен СССР. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сообщил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.
«Есть центры, которые давно работали – центры ГРУ Генштаба, ФСБ. Например, Балашиха, под есть Ростовом центр. Есть в Крыму, которые использовались по спецназначению еще в СССР, теперь, конечно, это место заняли спецслужбы России... Но они не решающие, потому что есть базовые подразделения, которые находятся глубоко в России. Это те подразделения, которые готовятся для глобальных или локальных войн, действий на территории других государств», – рассказал Маломуж.
В документальном фильме, который снял телеканал АТР совместно со службой контрразведки Украины, сообщается, что российские спецслужбы вербуют жителей аннексированного Крыма. Наибольший интерес у ФСБ вызывают крымские татары. Сотрудники ФСБ начали работать с крымскими татарами еще задолго до событий 2014 года, и некоторых из них силовикам удалось завербовать, сообщил один из сотрудников контрразведки СБУ в фильме.
В 2015 году заместитель главы СБУ Михаил Глуговский утверждал, что Россия занимается подготовкой диверсантов на оккупированных территориях.
В конце января 2017 года украинский депутат Антон Геращенко сообщил, что российские силовики подготовили группу из 50 граждан Украины, для осуществления диверсий и терактов в стране.
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