ФСБ пытается вербовать 90% пересекающих админграницу с Крымом – Ислямов

Большая часть людей, пересекающих административную границу с аннексированным Россией Крымом, может подвергнуться попытке вербовки сотрудниками ФСБ. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал глава общественного формирования «Аскер» Ленур Ислямов.

Так он прокомментировал информацию о возможном наличии в аннексированном Крыму российских лагерей подготовки диверсантов для дестабилизации обстановки на территории материковой Украины.

«ФСБ за годы, пока украинская независимость была (в Крыму – КР), так научилась действовать в Крыму – корни они пустили очень серьезные. Элементы, которые они применяют – чисто Гитлер во время Второй мировой войны. Всем, кто пересекают границу (админграницу с аннексированным Крымом – КР), большинству людей, 90%, делаются вербовочные предложения под разным видом», – сказал Ислямов.

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В документальном фильме, который снял телеканал АТР совместно со службой контрразведки Украины, сообщается, что российские спецслужбы вербуют жителей аннексированного Крыма. Наибольший интерес у ФСБ вызывают крымские татары. Сотрудники ФСБ начали работать с крымскими татарами еще задолго до событий 2014 года, и некоторых из них силовикам удалось завербовать, сообщил один из сотрудников контрразведки СБУ в фильме.

В 2015 году заместитель главы СБУ Михаил Глуговский утверждал, что Россия занимается подготовкой диверсантов на оккупированных территориях.

В конце января 2017 года украинский депутат Антон Геращенко сообщил, что российские силовики подготовили группу из 50 граждан Украины, для осуществления диверсий и терактов в стране.