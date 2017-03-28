Командующий силами НАТО в Европе призвал предоставить Украине летальное оружие

Командующий силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти вновь призывает предоставить Украине современное вооружение для борьбы против поддерживаемых Россией сепаратистов.

«Лично я считаю, что мы должны рассмотреть вопрос о предоставлении Украине летального оборонительного оружия», – заявил Скапарротти 28 марта во время слушаний в комитете по обороне Палаты представителей.

Администрация десятого президента США Барака Обамы направила Украине бронежилеты, приборы ночного видения и другое обмундирование, но отказалась предоставлять «летальное оборонительное оружие», например, противотанковые ракеты, выражая опасения, что это может обострить конфликт с Россией.

Преемник Обамы в Белом доме Дональд Трамп во время предвыборной кампании высказывался за улучшение отношений с Россией, но пока его позиция по этому поводу остается непонятной.