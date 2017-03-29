Сенат США окончательно одобрил заявку Черногории на вступление в НАТО

Сенат США 28 марта окончательно одобрил заявку Черногории на вступление в НАТО. За вступление страны в альянс проголосовали 97 членов верхней палаты, двое высказались против.

Еще два члена альянса должны проголосовать за заявку Черногории на членство – Испания и Нидерланды, но голосование в США считается наиболее значимым.

Ранее Сенат США завершил дебаты и дал разрешение на голосование по ратификации членства Черногории в НАТО.

Поддержка США о намерении Черногории вступить в альянс оказалась довольно мощной, хотя некоторые наблюдатели предполагали, что лояльная риторика президента Дональда Трампа по России может привести к ослаблению поддержки расширения НАТО.

Эксперты утверждают, что членство Черногории в НАТО приблизит страну к политическим и экономическим структурам Европы, а также усилит раздражение со стороны Москвы, против расширения альянса.