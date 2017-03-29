В Судаке открыли памятник, посвященный истории полка времен Российской империи

На перекрестке улиц Восточное шоссе и Коммунальной в Судаке, состоялось торжественное открытие памятника, посвященного истории Новгородского Кирилловского полка. Об этом сообщает пресс-службы подконтрольной Кремлю администрации города.
«Высота стелы составляет 12 метров. На ее вершине – герб России, покрытый 38 граммами чистого сусального золота. Пушки в скульптурной композиции – точные копии «шуваловских единорогов», орудий времен Екатерины II. Они изготовлены мастерами в Абинске, а их лафеты – местного производства. Цвета стелы – черный, желтый и белый. Во времена Екатерины, это были цвета формы российской армии. При Александре II – это были цвета государственного флага Российской империи», – говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, обряд освящения памятника совершил Архимандрит Марк в сопровождении других священнослужителей. Инициатором установки памятника стал местный предприниматель.
В 1783 году Манифестом Екатерины II полуостров Крым вошел в состав Российской империи. После этого в крепости в Судаке расположился Новгородский Кирилловский полк под командованием подполковника Бема. Были построены казармы, учреждена комендатура, на боевых площадках стен появились караулы. Город на картах того времени обозначали как «Кирилловская Крепость».
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