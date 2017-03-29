В Крыму проходят плановые ракетные стрельбы Черноморского флота России – СМИ

Ракетные корабли и катера из состава Крымской военно-морской базы Черноморского флота России начали плановые учебные стрельбы. Об этом рассказал представитель флота, капитан первого ранка Вячеслав Трухачев, сообщает «Интерфакс».

«В различных полигонах боевой подготовки боевые упражнения одновременно выполняют ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», малый ракетный корабль «Мираж» и ракетный катер «Р-239». Экипажи уже отработали организацию стоянки на незащищенном рейде, провели учения по противовоздушной обороне», – уточнил Трухачев.

По его словам, корабли провели стрельбу зенитно-ракетными комплексами по воздушным мишеням и применили артиллерию для уничтожения надводной цели. В отдельных эпизодах для обеспечения действий сил флота были задействованы фронтовые бомбардировщики Су-24М и противолодочные самолеты-амфибии Бе-12 Морской авиации Черноморского флота.

На официальных сайтах Министерства обороны России и Черноморского флота России нет информации о начале морских учений в аннексированном Крыму.

В пятницу, 24 марта, в Крыму завершилось крупномасштабное командно-штабное учение с тремя соединениями Воздушно-десантных войск России, которое проводилось на полигоне Опук под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова.

В Министерстве обороны России заявили, что учения проводятся «в соответствии с планом боевой подготовки Воздушно-десантных войск». В учениях участвуют более 2,5 тысяч российских десантников, задействовано около 600 единиц боевой техники.

В Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».



