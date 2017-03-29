Россельхознадзор не пропустил в Крым более 300 саженцев и 29 пакетов семян

За прошлую неделю сотрудники Россельхознадзора не пропустили в Крым с материковой Украины около 170 кг продуктов, а также 300 саженцев и 29 пактов семян. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ручной клади и багаже пассажиров было обнаружено 170 килограммов продукции растительного происхождения. Это: 30 кг овощей, 57 кг фруктов, 19 кг орехов и сухофруктов, 5 кг картофеля, 2 кг гречки, 21 кг фасоли и 29 пакетов семенного материала, 1 кг и 387 штук посадочного материала, 4 горшечных растения, более 20 срезов цветов, а также 2 кг и 510 единиц прочей продукции растительного происхождения», – говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве добавили, что продукцию возвратили на территорию материковой Украины.

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины.