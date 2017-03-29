В Крыму сообщают о задержании активиста Беляла Адилова

Возле здания подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма неизвестные в масках похитили Беляла Адилова, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Адилов читал молебен за освобождение подсудимых.

Очевидцу, который начал снимать происходящее, выбили из рук телефон, самого Адилова затащили в микроавтобус и увезли. Как позже стало известно, задержанный находится в российском управлении Следкома по Крыму.

По информации Курбединова, Адилову вменяют статью 318 УК России – применение насилия или угрозы в отношении представителя власти.

«Адилов, гражданский активист, пришёл в качестве слушателя на судебные заседания. Он присутствовал при обысках вместе с другими гражданским активистками проходившими в пригородах Симферополя!», – написал на своей странице в Facebook крымский адвокат Эмиль Куребдинов.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Министерство иностранных дел Украины неоднократно выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму и призывало прекратить давление.