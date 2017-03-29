Российский режиссер Александр Сокуров выступил в поддержку Олега Сенцова

Лауреат кинематографической премии «Ника» в номинации «Честь и достоинство» российский режиссер Александр Сокуров заявил, что ждет от президента России Владимира Путина решения вопроса, который они обсуждали – о судьбе осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

«И сегодня я хочу сказать, что жду решения от президента ответа на вопрос, который мы обсуждали – судьба Олега Сенцова. И президент сказал, что он будет думать над этой проблемой», – сказал Сокуров во время своей речи.

Также он выступил в поддержку задержанных участников акций протеста против коррупции, которые 26 марта проходили по всей России.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.



