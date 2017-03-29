Умеров и Чийгоз призвали выдвинуть Меджлис на Нобелевскую премию мира

Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз призвали народных депутатов Украины выдвинуть Меджлис крымскотатарского народа на соискание Нобелевской премии мира в 2018 году. Об этом идет речь в обращении зампредседателей Меджлиса, опубликованном Умеровым 29 марта в Фейсбуке.

«Многие из активистов и само руководство Меджлиса находятся в изгнании, в тюрьмах, либо под постоянным преследованием со стороны российских спецслужб в Крыму. Заслуга Меджлиса и его сторонников в том, что сопротивление оккупации и борьба за свои права, вопреки преследованиям, не прекратились. Запрет Меджлиса – не только признание со стороны власти Российской Федерации (пусть и невольное) значимости и действенности его роли в борьбе с вооруженной оккупацией и аннексией, но и попытка запугать, внушить ледяной страх в остающихся в Крыму патриотов», – сказано в открытом письме.

Авторы также выразили надежду на то, что эту инициативы поддержат коллеги украинских парламентариев в Европе и США.

«Воспринимаем этот призыв не только как награду, каковой Меджлис бесспорно достоин, но и как инструмент продолжения борьбы за освобождение Крыма и восстановления территориальной целостности Украины», – отмечено в обращении.

В апреле 2016 года подконтрольный России Верховный суд Крыма запретил деятельность Меджлиса на территории аннексированного полуострова. Мировое сообщество выразило решительный протест в связи с такими действиями российских властей. Защита Меджлиса отправила апелляцию в Верховный суд России, однако апелляционная инстанция подтвердила запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».