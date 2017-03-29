Критик Путина Фиона Хилл станет директором по вопросам России и Европы при Совете нацбезопасности США – СМИ

Издание The Washington Post сообщает, что Фиона Хилл, аналитик России и президента Владимира Путина, займет должность старшего директора по России и Европе при Совете национальной безопасности США. О таком назначении Белого дома со ссылкой на неназванных чиновников газета написала 28 марта. Никаких комментариев от Белого дома по этому поводу нет.

The Washington Post стал еще одним СМИ, который написал, что Фиона Хилл будет отвечать за «российское направление» при Совете нацбезопасности США.

Ранее, в начале марта, издание Foreign Policy также распространяло информацию, которая, впрочем, также не была тогда подтверждена.

Фиона Хилл является старшим научным сотрудником Центра США и Европы в аналитическом центре «Институт Брукингса». В период с 2006 по 2009 лет она работала в Национальном разведывательном управлении по вопросам национальной разведки для России и Евразии.

Хилл является соавтором книги «Господин Путин – оперативник в Кремле», изданной в США в 2013 году и дополненной в 2015-м. В книге она пишет, что Путин готов использовать «формы шантажа, запугивания, наказания и вопиющего искажения правды», чтобы защитить Россию и свою позицию.

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании не раз высказывал заявления, благосклонные к России и ее президенту Владимиру Путину. Впрочем несколько высокопоставленных чиновников из администрации Трампа уже выразили и более жесткие замечания в адрес Москвы.