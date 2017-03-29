Американские сенаторы призвали усилить давление на Россию из-за аннексии Крыма – резолюция

Группа сенаторов США от Республиканской и Демократической партий призвала американского президента занять более жесткую позицию относительно России из-за аннексии ею Крыма и агрессии против Украины на Донбассе.

Текст проекта резолюции «Осуждение незаконной российской агрессии в Украине в связи с третьей годовщиной аннексии Крыма» представили сенатор-республиканец Роберт Портман и сенатор-демократ от того же штата Шеррод Браун. Соавторами резолюции выступили почти полтора десятка сенаторов от обеих партий.

Авторы резолюции отмечают, что российская военная оккупация Крыма противоречит международным нормам, является актом неспровоцированной агрессии и угрозой региональной стабильности. В документе подтверждается приверженность США положениям Будапештского меморандума о гарантиях безопасности Украины и политике непризнания суверенитета России над Крымом, его воздушным пространством и территориальными водами.

«Настоятельно призываем президента Соединенных Штатов совместно с союзниками США поддерживать Украину, осудить продолжающуюся агрессию России и использовать все возможные инструменты для борьбы с российской агрессивностью, включая усиление экономических санкций, передачу оборонных летальных средств, поддержку демократии и оказания гуманитарной помощи», – сказано в документе.

В посольстве Украины в США выразили благодарность американским сенаторам за поддержку Украины.

«Благодарны друзьям Украины в Сенате США за очередное мощное проявление поддержки украинского народа в борьбе с российской агрессией», – говорится в сообщении на сайте украинского диппредставительства.

Накануне российский адвокат Марк Фейгин сообщил, что в ходе своего визита в США обсуждает в американском Конгрессе необходимость принятия новых резолюций по Крыму и крымским политзаключенным.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».