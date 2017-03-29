Больше половины студентов ТНУ им. Вернадского в Киеве составляют крымчане – ректор

Больше половину студентов, которые обучаются в Таврическом университете им. Вернадского, который из аннексированного Симферополя переехал в Киев, составляют крымчане. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сообщил ректор университета Владимир Казарин.
«В настоящее время, уже март заканчивается, у нас 3150 студентов и более 500 преподавателей, сотрудников. Это общее количество, туда входят крымчане, которые составляют чуть больше половины, но также иностранные студенты, которые снова едут к нам активно учиться, студенты Донбасса и, в том числе, преподаватели», – рассказал Казарин.
В 2017 году для абитуриентов из аннексированного Крыма установлены квоты на обучение на бюджете в 12-ти ВУЗах на материковой Украине, на базе которых функционируют образовательные центры «Крым – Украина». Это предусмотрено упрощенной процедурой поступления для крымчан, разработанный на 2017 год, сообщается на сайте проекта «Доступное образование»
С 2016 года поступить в вузы на материке могут не только крымчане, окончившие общеобразовательные школы на материковой Украине экстерном, но и получившие среднее образование в Крыму. Для этого Министерство образования и науки открыло 12 образовательных центров «Крым – Украина», где крымские абитуриенты могут поступить в украинские вузы без сдачи Внешнего независимого оценивания (ВНО).
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