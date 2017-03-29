В Гурзуфе назначили нового главу поселка

В Гурзуфе 28 марта назначили нового главу поселка. Им стал Игорь Гец, который до этого работал главным специалистом Гурзуфского территориального органа. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Ялты.

«Нового руководителя на очередном аппаратном совещании в администрации города представил первый заместитель главы администрации Владимир Блажнов», – говорится в сообщении пресс-службы.

Игорь Гец родился 29 июля 1979 года в Праге, в семье военных. После окончания Севастопольского университета ядерной энергии и промышленности, с 1998 по 2012 годы проходил военную службу в различных родах войск. С 2012-2015 года – эколог поселка Гурзуф. А с 2015 года – главный специалист Гурзуфского территориального органа.

Сообщается, что ранее занимавшая должность руководителя поселка Гурзуф Наталья Исаева переходит на работу в Ялтинский городской совет.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».