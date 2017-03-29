Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя 29 марта запретил защите фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Эмир-Усеина Куку фотографировать материалы следствия. Об этом после заседания рассказал адвокат задержанного Алексей Ладин.

«Решение было ожидаемо, к сожалению. В удовлетворении жалобы было отказано. То есть защите было запрещено знакомиться путем фотографирования с теми материалами, с которыми она вправе знакомиться. То есть постановлениями о назначении экспертизы, самим заключением экспертов. Суд мотивировал свое решение тем, что возможно разглашение тайны следствия. Почему переписывать от руки, перепечатывать данные документы возможно, а фотографировать нельзя – для меня очень большой секрет», – отметил Ладин.

По его словам, в судах России такие вопросы решаются в пользу обвиняемых и их защитников. Адвокат планирует обжаловать данное решение крымского суда.

«Посмотрим, что скажет Верховный суд Крыма. Если будет необходимость, будет жалоба в Верховный суд Российской Федерации», – добавил адвокат.

Кроме того, активисты опубликовали видео, на котором видно, как Эмир-Усеина Куку ведут конвоиры по коридору суда.

Фигуранты ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» находятся в тюрьме уже более года. Первых четверых обвиняемых арестовали 11 февраля 2016 года. Наиболее известный из них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него были задержаны алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».