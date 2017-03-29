Крымский суд оставил в силе решение на продление ареста фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир» – адвокат

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма в среду, 29 марта, отклонил жалобы по делу пятерых фигурантов симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» на продление ареста. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщила крымский адвокат Оксана Железняк.

«Решение суда оставили в силе», – сообщила Железняк.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма в понедельник, 27 марта, повторно перенес заседание по делу пятерых фигурантов симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир». На нем должны были быть рассмотрены жалобы «симферопольской пятёрки» крымских татар на продление ареста. Заседание перенесли из-за того, что не все обвиняемые и их защитники вовремя получили копии апелляционных жалоб. Об этом после заседания суда рассказал адвокат Эмиль Курбединов.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма 24 марта перенес заседание по делу пятерых фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» из-за отсутствия защитников двоих подсудимых – Теймура Абдуллаева и Рустема Исмаилова.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя 7 марта вынес постановление о продлении меры пресечения пятерым фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир» Эмилю Джемаденову, Узаиру Абдуллаеву, Теймуру Абдуллаеву, Айдеру Салединову и Рустему Исмаилову. Арест продлили до 11 июня 2017 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».