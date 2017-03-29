Фигуранты «дела Хизб ут-Тахрир» находятся в нечеловеческих условиях – Джемаденов

Один из фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» Эмиль Джемаденов во время судебного заседания в аннексированном Симферополе рассказал, что все задержанные находятся в «нечеловеческих условиях», а обвинения нынешних властей используются для «демонизации мусульман Крыма», сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В свою очередь, обвинитель заявил, что подсудимых нельзя выпускать из-под ареста, потому что они «могут продолжить совершать преступления». В ответ на это задержанные неоднократно подчеркивали, что обвинения для них оскорбительны, оснований говорить, что они «продолжат» заниматься преступной деятельностью у следствия нет, а само расследование не ведется. В частности, Узаир Абдуллаев подчеркнул, что за все пять месяцев заключения только один раз видел следователя.

Ранее сообщалось, что подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отклонил жалобы по делу пятерых фигурантов симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» на продление ареста.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя 7 марта вынес постановление о продлении меры пресечения пятерым фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир» Эмилю Джемаденову, Узаиру Абдуллаеву, Теймуру Абдуллаеву, Айдеру Салединову и Рустему Исмаилову. Арест продлили до 11 июня 2017 года.

12 октября в Крыму прошли обыски в пяти мусульманских семьях. В результате обысков были задержаны пять крымских татар, которых обвиняют в участии запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир»: Рустем Исмаилов, Узаир Абдуллаев, Теймур Абдуллаев, Эмиль Джемаденов, Айдер Салединов.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».