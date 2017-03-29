Сенцову в Нью-Йорке присудили премию американского ПЕН-центра

Американский ПЕН-центр присудил крымскому режиссеру, политзаключенному Олегу Сенцову ежегодную премию Барбары Голдсмит «Свобода писать». Об этом сообщает The Washington Post.

«Он был вынужден пожертвовать своей многообещающей карьерой в кинематографе из-за своего решения высказаться», – сказала исполнительный директор американского ПЕН-центра Сюзанна Носсел. Преследование Сенцова она назвала «ярким примером нетерпимости к инакомыслию со стороны правительства Путина».

Издание отмечает, что Сенцов, который был откровенным критиком российской агрессии против Украины, пополнил «выдающийся список» других лауреатов, находящихся в опасности. В их числе – азербайджанская журналистка Хадиджи Исмаилова, которую арестовали после публикации серии материалов о коррупции в правительстве, и Ильхам Тохти, заключенный в тюрьму китайский экономист.

27 из 40 победителей конкурса «Свобода писать» были выпущены из тюрьмы в течение 18 месяцев с момента их награждения.

Ежегодную награду Барбары Голдсмит американского ПЕН-центра вручают узникам совести, которые оказались в чрезвычайно сложных обстоятельствах.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.