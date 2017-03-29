Европейский суд зарегистрировал дела крымчан, которым Россия закрыла доступ в Крым

Активисты национального движения крымских татар Исмет Юксель и Синавер Кадыров, которым российские власти полуострова в 2014 году запретили въезд в Крым, рассказали, что их жалобы приняты на рассмотрение Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Об этом активисты заявили 29 марта на пресс-брифинге в Киеве.

«Сначала мы обратились в суд на территории Крыма, там заявление не было принято, так как решение было принято в Москве. Тогда мы обратились в Москву, делу был присвоен гриф секретности. Я не мог приехать и ознакомиться с делом из-за запрета, но и мой представитель там тоже не мог получить доступ к материалам. А в момент рассмотрения дела в судебном заседании, когда свою позицию излагало ФСБ, – моего представителя удаляли из зала. То есть почему мне запрещен въезд на территорию Российской Федерации я до сих пор не знаю», – сказал советник председателя Меджлиса крымскотатарского народа, общественный деятель Исмет Юксель.

Он указал, что все российские инстанции были проиграны защитой, что дало право передать дело в ЕСПЧ, где материалы были приняты.

«Я связался с Хельсинкской группой…мы продолжили борьбу в судебном порядке, решения были подтверждены и нам этого было достаточно, чтобы передать дела в Европейский суд. Дело ведет адвокат Сергей Заец. Дело было зарегистрировано и мы ждем даты его рассмотрения», – отметил, касательно своей истории, правозащитник, ветеран национального движения крымских татар Синавер Кадыров.

Редактор агентства «Крымские новости» Гайана Юксель, в свою очередь отметила, что официальной статистики по запретам на въезд на территорию Крыма со стороны России не ведется, тем не менее, сегодня известно более 20 подобных случаев.

После аннексии Крыма Россией весной 2014 года российская власть, которая контролирует Крым, запретила въезд на территорию полуострова четырем лицам, среди которых лидеры крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, активисты национального движения крымских татар Исмет Юксель и Синавер Кадыров.

В начале марта 2017 года адвокат Марк Фейгин анонсировал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу о запрете на въезд в страну народному депутату Украины, лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву.

Российские власти Крыма запретили деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на территории аннексированного полуострова, обвинив организацию в экстремизме. США, Евросоюз, Украина и Турция осудили этот запрет.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница».

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости.