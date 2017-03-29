В Геническе предложили направлять деньги по программе для репатриантов в местные бюджеты

Заместитель главы Генической райгосадминистрации Гульнара Бекирова выступила с предложением направлять средства по программе для репатриантов непосредственно в местные бюджеты. Об этом она рассказала в комментарии для Крым.Реалии.

«С целью сохранения и развития национальной культуры крымских татар и воспитания у молодежи межэтнической толерантности по бюджетной программе по расселению и обустройству депортированных крымских татар и лиц других национальностей, которые были депортированы из Украины, в 2016 году были предусмотрены расходы в сумме 60 млн гривен. В связи с перечислением средств к распорядителям низшего уровня (структурным подразделениям Херсонской облгосадминистрации – КР) в конце бюджетного года средства не были освоены в полном объеме. При использовании этих средств распорядители столкнулись с рядом проблемных вопросов, в том числе, освоение средств в сжатый срок», – отметила она.

В связи с этим, по словам Бекировой, следует внести соответствующие изменения в бюджетный кодекс Украины, чтобы «остатки средств по субвенции на конец бюджетного периода сохранялись на счетах местных бюджетов и могли использоваться в следующем бюджетном году».

Предложение Бекировой было направлено в Херсонскую облгосадминистрацию и народному депутату Украины Рефату Чубарову.

В конце 2016 года в Геническом районе Херсонской области получили средства по государственной программе по расселению и обустройству депортированных крымских татар и лиц других национальностей, вернувшихся на проживание в Украину, их адаптации и интеграции в украинское общество.

При этом в местной администрации информировали, что удалось освоить 4 миллиона 600 тысяч гривен из 20 миллионов гривен, которые были запланированы на Генический район. Средства были распределены, в частности, на закупку оборудования в Геническую районную больницу, на приобретении техники в учебные заведения, где изучается крымскотатарский язык, на укрепление материально-технической базы в культурно-образовательных учреждениях, в том числе, и на крымскотатарские костюмы.

По данным местных меджлисов, на Херсонщине проживает более 10 тысяч представителей коренного народа Крыма – крымских татар, наиболее массовые компактные поселения которых сосредоточены в Геническом районе.