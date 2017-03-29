Подконтрольный Кремлю Крымский гарнизонный военный суд присудил военнослужащему, проходящему службу по призыву в одной из частей аннексированного полуострова, год содержания в дисциплинарной воинской части. Его признали виновным в избиении двоих начальников, сообщает пресс-служба российского управления Следкома Крыма.

«Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 334 Уголовного кодекса Российской Федерации (насильственные действия в отношении начальника). Следствием и судом установлено, что в октябре 2016 года Черткоев, будучи недовольным замечанием, сделанным ему младшим офицером, а также отказом младшего сержанта отвезти его в магазин, расположенный за пределами воинской части, применил насилие в отношении указанных лиц. В ходе предварительного следствия и в суде Черткоев признал свою вину частично, показав, что не применял насилие к офицеру, но, несмотря на это его виновность подтвердилась собранными доказательствами», – сказано в сообщении.

Приговор суда вступил в законную силу, добавили в ведомстве.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».