В селе Межгорье Белогорского района ввели карантин по африканской чуме свиней. Соответствующий указ назначенного Кремлем главы Крыма опубликованы на портале правительства полуострова.

«Постановляю: установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на ограниченной территории – месте отстрела диких кабанов, в 4 км юго-восточнее села Межгорье Зеленогорского сельского поселения Белогорского района Крыма, до отмены ограничительных мероприятий (карантина)», – сказано в указе.

Документы касаются трех территорий в радиусе от 4 до 9 км вокруг села Межгорье, где были найдены трупы кабанов.

Накануне в селе Карасевка Белогорского района Крыма был введен карантин из-за угрозы распространения африканской чумы свиней. Как сообщает пресс-служба подконтрольного России Государственного комитета ветеринарии Крыма, очаг заболевания обнаружен в одном из личных подсобных хозяйств.

4 марта сообщалось, что в Крыму планируют организовать и провести изъятие свиней на территории очага заболевания африканской чумой.

В 2016 году официальный представитель российской службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Юлия Мелано заявила, что в Крыму фиктивная вакцинация животных привела к вспышке опасных заболеваний. По ее словам, учреждения в Крыму, которые приняли на себя исполнение функций Россельхознадзора, проявили некомпетентность. Это привело к ухудшению эпизоотической ситуации в Крыму, в том числе с африканской чумой свиней и болезни Ньюкасла.