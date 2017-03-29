Путин разрешил силовикам изымать земельные участки для нужд государства

Президент России Владимир Путин наделил Федеральную службу охраны (ФСО) правом изымать земельные участки для государственных нужд России.

Указ опубликован 29 марта на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, изъятые участки могут использоваться для строительства и реконструкции объектов федерального значения, необходимых для работы ФСО России.

Как сообщает Радио Свобода, ведомство направило Владимиру Путину запрос в августе минувшего года, заявив, что изъятие земель может понадобиться для обеспечения безопасности объектов государственной охраны. Вскоре о таких же полномочиях попросила Федеральная служба безопасности России.