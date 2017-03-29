Боб Дилан получит Нобелевскую премию в эти выходные

Американский певец и поэт Боб Дилан получит Нобелевскую премию по литературе в эти выходные в Стокгольме, сообщают в Нобелевской академии.

«Окружение будет тесным, медиа не будут присутствовать, только Боб Дилан и члены академии, так он захотел», – сообщила 29 марта постоянный секретарь Нобелевской академии Сара Даниус.

Мероприятие будет проходить параллельно с выступлениями Дилана в Стокгольме, запланированными на 1-2 апреля.

Боб Дилан получил премию «за создание новых поэтических выражений в американской песенной традиции».

В прошлом году премию получила белорусская писательница Светлана Алексиевич, которая является автором исследований «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики» и «Чернобыльская молитва».