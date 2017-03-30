В Крыму установят 25 памятников в местах захоронений евреев – Ян Эпштейн

В Крыму, в рамках программы «Вернуть достоинство», будет установлено 25 памятников в местах захоронений евреев, заявил президент Еврейского конгресса Крыма Ян Эпштейн в Керчи 29 марта. Как сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города со ссылкой на председателя национальной культурной автономии евреев Керчи Зою Камскую, в Керчи подобное захоронения находится на территории района Камыш-Бурун.

В ведомстве отметили, что в администрации Керчи состоялась встреча президента Еврейского конгресса Яна Эпштейна, раввина Аарона Гуревича и представителя Симферопольской еврейской общины Аркадия Цирюльникова с исполняющим обязанности заместителя главы администрации Керчи Эльдаром Муждабаевым.

«В ходе встречи были рассмотрены вопросы сотрудничества: так, на одной из улиц города, ранее носившей наименование «Еврейской», планируется установить памятную табличку в честь крупного общественного деятеля еврейства России Якова Исаевича Мазе», – говорится в сообщении.

Начальник отдела по межнациональным отношениям Сергей Ворончихин «отметил высокий вклад еврейской общины города в сохранение и развитие межнационального мира и согласия», отметили в пресс-службе городской администрации.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».