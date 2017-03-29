Жители Ливадии неоднозначно относятся к идее снести теннисные корты ради памятника Александру III

Жители Ливадии неоднозначно относятся к идее снести теннисные корты и танцевальную площадку для того, чтобы установить на их месте скульптурную композицию российскому императору Александру III.

В комментарии Крым.Реалии люди отмечают, что состояние корта было хорошим, на нем постоянно играли как местные жители, так и приезжие отдыхающие.

«Кому нужен этот неживой, мертвый памятник? Кому надо поделить бюджетные деньги за счет удовольствия детей, обыкновенных граждан, ялтинцев? Люди против этой застройки, против сноса корта и детской площадки», – сказал местный житель корреспонденту Крым.Реалии.

По словам местных жителей, необходимость установки памятника не должна лишать детей площадки для игр, а взрослых – теннисного корта. Также местные жители отмечают, что в парке достаточно мест для установки памятников, и для этого не обязательно было сносить теннисный корт.

Среди опрошенных были и те, кто признает необходимость установки памятника российскому императору Александру III. «Наверное, памятник лучше. Я думаю, что-то было связано с царской семьей…», – заявила местная жительница в комментарии Крым.Реалии.

В аннексированном Крыму рядом с Ливадийским дворцом-музеем сносят теннисные корты и танцевальную площадку для того, чтобы установить на их месте скульптурную композицию российскому императору Александру III.

Решение об установке скульптурной композиции приняли в подконтрольном Кремлю Министерстве культуры Крыма.