Российская актриса Елена Коренева на премии «Ника» выступила в поддержку Олега Сенцова

Российская актриса Елена Коренева, обладательница кинематографической премии «Ника» в номинации «Лучшая актриса второго плана», выступила в поддержку осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

«Я говорю это для себя, вы все знаете, что я хочу сказать. У нас список политзаключенных насчитывает где-то в районе ста человек. Он, возможно, будет пополняться, я назову три имени: Олег Сенцов, наш коллега, украинский режиссер, который получил паспорт российского гражданина против своего желания и был здесь осужден на двадцать лет и отбывает срок в Якутии», – сказала Коренева.

Она также напомнила про Сергея Мохнаткина и Олега Навального, брата российского оппозиционера Алексея Навального, которых удерживают в заключении в России.

«Я повторяю, что я говорю это больше для себя. И мы не можем им помочь, но мы должны знать, как это происходит», – добавила российская актриса.

Лауреат кинематографической премии «Ника» в номинации «Честь и достоинство» российский режиссер Александр Сокуров заявил, что ждет от президента России Владимира Путина решения вопроса, который они обсуждали – о судьбе осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.