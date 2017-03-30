США должны продолжить поддержку движения за демократию в России – активист Кара-Мурза

Российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза-младший 29 марта призвал американских законодателей продолжить поддержку движения за демократию в России. Во время выступления в одном из подкомитетов Сената в Вашингтоне Кара-Мурза заявил, что администрация Трампа должна дальше оказывать давление на российские власти и президента Владимира Путина, а также серьезно принимать во внимание сообщения о его вмешательствах в дела других государств.

«Слишком много лет, слишком долго лидеры западных демократий просто игнорировали то, что делал Путин», – сказал оппозиционный активист. Кара-Мурза добавил, что если Соединенные Штаты проигнорируют доказательства того, что Россия вмешалась в 2016 году в выборы в США, это будет стимулировать Кремль к росту внешней агрессии наряду с подавлением инакомыслия внутри страны.

35-летний Владимир Кара-Мурза-младший в феврале провел в России несколько дней в медицинской коме. После выписки из больницы он прошел реабилитацию за рубежом. Симптомы Кара-Мурзы были почти идентичны тем, которые он в 2015 году, когда был в шаге от смерти. Сам активист считает, что был умышленно отравлен, и это было местью за его политическую деятельность. Российские прокуроры в связи с событиями 2015 отказались возбуждать уголовное дело.